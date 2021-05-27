Ergin Ataman: "Birçoğumuzun ailesi burada değil. Çünkü vize vermediler"

27 Mayıs 2021 Perşembe, 12:59

THY EuroLeague Final-Four öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman, takımdan birçok kişinin ailesine vize verilmemesine tepki gösterirken şunları söyledi:

"Herkese merhaba. Final four ile ilgili görüşlerimi belirtmeden önce şunu söylemek istiyorum. Benim hissiyatım çok iyi değil. Bu basın toplantısında maalesef yayıncı kuruluşumuz burada değil. Çünkü Alman yetkililer buraya gelmelerine izin vermedi.

Oyuncularımızın aileleri ve yönetim kurulu üyelerimiz Köln'de olmayacak. Buna müsade etmediler. Çok zorlu bir sezon yaşadık. Büyük fedakarlıklarda bulundu. Bizim beklentimiz kısıtlı sayıda taraftarın olduğu bir şekilde oynamaktı. Neden bu şekilde bir karar alındığını bilmiyorum."

"BASKETBOL SADECE BÜTÇEYLE İLGİLİ DEĞİL"

Ergin Ataman ayrıca şunları söyledi: "Basketbolumuz hücuma dayalı bir basketbol. Tüm taraftarlar bizim oyunumuzu beğendiler. Ama EuroLeague'i kazanmaya yetecek mi bilmiyoruz. Önce müthiş bir takıma karşı yarı final oynayacağız.

Umarım televizyon başında basketbol severler keyif alırlar. Umarım gelecekte duyguların işin içinde olduğu bir şekilde oynayabiliriz. Basketbol sadece bütçeyle ve ekonomi ile ilgili deği. Aynı zamanda keyif almakla ilgili."

"RUSYA'DAKİ MAÇ BİZİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Anadolu Efes'te basın toplantısına katılan Vasilije Micic ise şunları söyledi: "Öncelikle herkese merhaba. Burada bulunmak ve Anadolu Efes'i temsil etmek benim için çok büyük bir gurur.

Gerçekten iki takım arasında Rusya'da ve İstanbul'da çok ilginç maçlar oynandı. İlk maçlarda onlar bizi farklı mağlup etti. Evimizde oynadığımız maçta ise tam tersi oldu. Orada oynadığımız maçtan sonra bir takım toplantısı yaptık. O maç bizim için dönüm noktası oldu."