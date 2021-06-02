ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak play-off final serisinin ilk maçı yarın oynanacak.

AA
02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:27
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor
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Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.


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