NBA'de Damian Lillard'ın tarihi oyunu, Portland'a yetmedi

02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:07

NBA (Amerikan Basketbol Ligi) play-off serisi ilk tur beşinci maçında Denver Nuggets, Portland Trail Blazers'ı 147-140 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. İki kez uzatmaya giden maçta Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard 55 sayı, 6 ribaund, 10 asist ve 3 blokla tarihi bir performans gösterdi. Lillard, böylece normal sezon ve play-off'larda bir maçta 50'den fazla sayı, 10'dan fazla üçlük ve 10'dan fazla asist yapan ilk isim oldu. Lillard'ın bu performansı, takımına galibiyet için yetmedi. Nuggets'ta ise Nikola Jokic 38 sayı, N11 ribaund, 9 asist ve 4 blokluk performans gösterdi.

LEBRON'UN ÇABASI YETMEDİ

Gecenin bir diğer maçında Phoenix Suns, LeBron James'li Los Angeles Lakers'ı 115-85 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle galibiyete katkıda bulunurken, Lakers'ta LeBron James'in 24 sayı, 5 ribaund ve 7 asisti mağlubiyete engel olamadı.

BROOKLYN NETS TUR ATLADI

Brooklyn Nets ise Boston Celtics'i 123-109 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve rakibini saf dışı bıraktı. Nets'te James Harden 34 sayı, 10 ribaund, 10 asist ile oynarken, Kyrie Irving 25 sayı, Kevin Durant ise 24 sayı attı. Celtics'te Jayson Tatum'un 32 sayı, 9 ribaund ve 5 asisti takımına yetmedi. Tur atlayan Brooklyn Nets, Doğu Konferansı yarı finalinde Milwaukee Bucks ile eşleşti.