İngiliz model Stephanie Dubois aşı olduktan sonra yaşamını yitirdi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:05

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra yaşamını yitirdi. Bu haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirdi.

"KENDİMİ KORKUNÇ HİSSEDİYORUM"

"Dubois, Astrazeneca aşısının ilk dozunu 6 Mayıs'ta olmuş ve yaptığı paylaşımda "Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı" ifadelerine yer vermişti.

Dubois, bu paylaşımdan bir hafta sonra solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dubois'in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhtılaşma oluşmaya başladı.

SORUŞTURULACAK

Hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra durumu kötüleşen Dubois, 19 Mayıs'ta komaya girdi ve hayatını kaybetti. İngiliz modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.



