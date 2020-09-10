İngiltere, Portekiz'i yeniden karantina listesine aldı

10 Eylül 2020 Perşembe, 21:30

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Avrupa'da artan vaka sayıları, İngiltere'nin karantina kuralı uyguladığı ülkeler listesine de yansıyor. Birkaç hafta önce listeden çıkarılan Portekiz, artan vaka sayıları üzerine yeniden listeye eklendi.

İngilizler için popüler tatil adreslerinden birisi olan Portekiz, 22 Ağustos'ta İngiltere'nin karantina uyguladığı ülkeler listesinden çıkarılmıştı.

Portekiz'in yeniden listeye eklenmesiyle, bu ülkeden İngiltere'ye seyahat eden yolcuların 14 gün aynı adreste karantinada kalmaları zorunlu tutulacak.

Portekiz'de anlık olarak 100 bin kişi başına 28.3 koronavirüs vakası mevcut. İngiltere'nin karantina listesinde ise 100 bin kişi başına 20 vaka kriteri gözetiliyor.

Öte yandan İsveç, İngiltere'nin karantina uygulanacak ülkeler listesinden çıkarıldı. Galler ve İskoçya da İsveç'ten gelen yolculara artık karantina zorunluluğu uygulamayacak.

İTALYA'DA VAKA SAYILARI YÜKSELİYOR

Avrupa'nın genelinde dikkat çeken vaka sayısı artışı, salgını en çok etkileyen ülkelerden İtalya'da da görülüyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde 1597 yeni vaka kaydedildi.

Ülkede, koronavirüs bulaşanların sayısı da 283 bin 180'e ulaştı.

Aktif koronavirüs hasta sayısı da 974 artarak 35 bin 708 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 10 artarak, 35 bin 587'ye yükseldi.