İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, Arsenal'ı mağlup etti
İngiltere Premier Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Londra derbisinde Chelsea, Arsenal'ı Lukaku ve James'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.
Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi ağırladı. Chelsea'ye 7 yıl sonra geri dönen Lukaku, ikinci dönemindeki ilk maçına golle başladı.
Lukaku ile 15. dakikada öne geçen Chelsea, James'in 35. dakikada kaydettiği golle mücadeleden galip ayrıldı.
Liverpool, Brighton ve Tottenham'dan sonra Chelsea de puanını 6'ya çıkardı.
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