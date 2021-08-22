İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, Arsenal'ı mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Londra derbisinde Chelsea, Arsenal'ı Lukaku ve James'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

AA
22 Ağustos 2021 Pazar, 20:30
İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, Arsenal'ı mağlup etti
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi ağırladı. Chelsea'ye 7 yıl sonra geri dönen Lukaku, ikinci dönemindeki ilk maçına golle başladı.

Lukaku ile 15. dakikada öne geçen Chelsea, James'in 35. dakikada kaydettiği golle mücadeleden galip ayrıldı.

Liverpool, Brighton ve Tottenham'dan sonra Chelsea de puanını 6'ya çıkardı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler