Galatasaray'ın gündemindeki Olimpiu Morutan için Kopenhag iddiası

22 Ağustos 2021 Pazar, 20:34

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Romen futbolcu Olimpiu Morutan için, Danimarka ekibi Kopenhag'ın resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Romanya basınından Gazeta Sporturilor'un haberine göre Kopenhag, 22 yaşındaki oyuncunun kulübü FCSB'ye teklif götürdü. Haberde, Romen kulübünün başkanı Gigi Becali'nin oyuncuya 3 milyon Avro fiyat biçtiği ifade edildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile eşleşen ve ilk maçı 2-1'lik skorla kazanan Kopenhag, habere göre turu geçmesi durumunda teklifini arttırabilir. 19 yaşındaki oyuncuları Mohammed Daramy için Ajax'tan gelen 14 milyon Avroluk teklifi kabul eden Kopenhag'ın maddi açıdan elinin güçlendiği kaydedildi.

"AYRILIĞA KARŞI ÇIKMAYACAĞIM"

Morutan'ın kulübü FCSB'nin teknik direktörü Edi Iordanescu, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ona ilginin olduğunu biliyoruz. Şimdilik somut bir durum veya herhangi bir teklif yok. Yalnızca somut bir gelişme yaşandığında haberdar oluyorum. Morutan çok takdir ettiğim, potansiyelli bir oyuncu. Göreceğiz. Eğer durum kulübün ve oyuncunun çıkarına olursa, ayrılığa karşı çıkmayacağım."

Morutan, yeni sezonda çıktığı yedi maçta bir gol kaydetti.