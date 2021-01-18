İngiltere, Rus muhalif Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istedi
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yazılı açıklamasında, "Alçakça bir suçun kurbanı olan Aleksey Navalnıy'ın Rus yetkililer tarafından gözaltına alınması dehşet verici. Derhal serbest bırakılmalı." ifadesini kullandı.
İngiliz Bakan, "Rusya'nın Navalnıy'a zulmetmek yerine, bir kimyasal silahın Rus topraklarında nasıl kullanıldığını açıklaması gerektiğini" belirtti.
MOSKOVA HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.
44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı