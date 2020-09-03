İngiltere’de çevrecilerden kefenli eylem

03 Eylül 2020 Perşembe, 13:33

İngiltere’nin başkenti Londra’da çevreciler tarafından 1 Eylül itibarıyla geniş çaplı protestolar başlatıldı. Parlamento meydanında bir araya gelen eylemciler, “Yok Oluş İsyanı” (Extinction Rebellion) kapsamında, iklim değişikliklerine dikkat çekti.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR' EYLEMİ

Eylemciler kefen giyip yere uzanarak sessiz eylem gerçekleştirirken polis ise, Parlamento Meydanı, Big Ben ve Başbakanlık ofisi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Eylemciler, kefen giyerek iklim değişikliğinin ölümlere neden olduğuna bir kez daha sıradışı bir şekilde dikkat çekmek istedi.



Eylemciler, yerel saat ile 19.00 sıralarında eylemlerini sonlandırması gerekirken polisin tüm uyarılarına aldırış etmeden protestolarını sürdürdü. Eyleme devam etmek isteyen protestocular ise polis tarafından gözaltına alındı.



