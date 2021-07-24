İngiltere'de 'örümcek adam' marketlere saldırdı
İngiltere'de örümcek adam kostümü giyen bir şahıs süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırırken, olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir süpermarket ilginç bir olaya sahne oldu. Örümcek adam kostümü giyen bir şahıs, geçtiğimiz perşembe günü yerel saatle 22.40 sıralarında süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırdı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Londra Metropolitan Polisi, saldırıda bir kadının hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydederek, yaşları 17 ila 37 arasında olan 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
KAVGA ÇIKTI
Örümcek adam
kostümlü şahsın saldırı anı etraftaki kişiler tarafından cep telefonları ile
kaydedildi. Görüntülerde, örümcek adam kostümlü kişinin bir kadına tekme ve
yumruk atarak saldırdığı ve süpermarketin depo alanında market çalışanları ile
şüpheliler arasında arbede yaşandığı görüldü.
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