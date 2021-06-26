Selçuk Özdemir: "MEB'de soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup..."

26 Haziran 2021 Cumartesi, 00:19

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, kardeşi Oktay Selçuk'un ve Selçuk Özdemir'in yönetiminde olduğu şirketin, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığı iddia edilmişti.

İddiaları yalanlayan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Bilişim Garajı Kurucusu Selçuk Özdemir ise kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan HKP'ye Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Özdemir'in açıklamasında yer alan, "Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grubun bizi alet etmeye çalıştığı pisliğe bir gram bulaşmayı bırakın Hoca'nın bakanlığından önce de sonra da bu toplum için boyumuzu aşan neler yaptığımızı göreceğinizi düşünüyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Özdemir'in açıklaması şöyle:

"GÖRÜP DE İKNA OLMAZSANIZ, DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"

"Sayın Parti Yetkilisi, ben hakkında suç duyurusunda bulunduğunuz kişilerden Selçuk Özdemir'im. Suç duyurusu işlemleri bir taraftan yürürken, İnova Akademi'yi, projemiz Bilişim Garajı'nı, beni, Ziya Hoca'nın Bakan olmasından çok önce başlayarak ve bu halkın gerçekten kurtuluşu için neler yaptığımızı yakından görmenizi ve tanımanızı rica ediyorum. Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grubun bizi alet etmeye çalıştığı pisliğe bir gram bulaşmayı bırakın Hoca'nın bakanlığından önce de sonra da bu toplum için boyumuzu aşan neler yaptığımızı göreceğinizi düşünüyorum.

Görüp de ikna olmazsanız, zaten diyecek bir şeyim yok. Teknopark'ta kurulu ve kendi ürettiği teknolojiyi 8 yıldır satarak doğrudan 41 gence tam zamanlı ve yarattığı ekosistem sayesinde de en az 300 öğretmene özel okullarda istihdam sağlayan ve kurucularından birisinin Bakan olmasından sonra her türlü saldırıya maruz kalan bu şirketi tanıdıktan sonra bu toplumun kurtuluşu için pamuklara sararak koruma altına almak isteyeceğinizden eminim. Saygılarımla... Selçuk Özdemir, Bilişim Garajı Kurucusu."

Özdemir'in paylaşımı şu şekide: