İngiltere'deki bıçaklı saldırının terör saldırısı olduğu ortaya çıktı

Thames Vadisi polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Polis (CTP) ağı kıdemli ulusal koordinatör yardımcısı Dean Haydon, bu sabah olayın bir terör olayı olduğunu ilan etti" ifadelerine yer verdi.

??| UPDATE- Murder investigation Reading@TerrorismPolice can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident.



We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE.



? https://t.co/CMkzwE6crv pic.twitter.com/MQeQr8XLe5