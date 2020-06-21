İngiltere'deki bıçaklı saldırının terör saldırısı olduğu ortaya çıktı

Cumartesi akşamı, İngiltere'nin güney doğusundaki Berkshire'a bağlı Reading kasabasında üç kişinin ölümü, üç kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının bir terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2020 Pazar, 14:58
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Thames Vadisi polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Polis (CTP) ağı kıdemli ulusal koordinatör yardımcısı Dean Haydon, bu sabah olayın bir terör olayı olduğunu ilan etti" ifadelerine yer verdi.

 Olayla ilgili 25 yaşında bir erkek gözaltına alındı. Olayın yakın zamanda bölgede gerçekleşen "Siyahların hayatları değerlidir" protestolarıyla bir ilgisinin olmadığı belirtildi.


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