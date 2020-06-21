İngiltere'deki bıçaklı saldırının terör saldırısı olduğu ortaya çıktı
Cumartesi akşamı, İngiltere'nin güney doğusundaki Berkshire'a bağlı Reading kasabasında üç kişinin ölümü, üç kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının bir terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Thames Vadisi polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Polis (CTP) ağı kıdemli ulusal koordinatör yardımcısı Dean Haydon, bu sabah olayın bir terör olayı olduğunu ilan etti" ifadelerine yer verdi.
??| UPDATE- Murder investigation Reading@TerrorismPolice can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident.— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 21, 2020
We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE.
? https://t.co/CMkzwE6crv pic.twitter.com/MQeQr8XLe5
Olayla ilgili 25 yaşında bir erkek gözaltına alındı. Olayın yakın zamanda bölgede gerçekleşen "Siyahların hayatları değerlidir" protestolarıyla bir ilgisinin olmadığı belirtildi.
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