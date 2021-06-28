İngiltere'den Binance yasağı: Operasyonların durması istendi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 07:30

İngiltere'nin Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance’tan İngiltere'deki operasyonlarını durdurmasını istedi.

Kuruluşa Çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için süre tanındı.

Bu karar uyarınca Binance, ayrıca internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında artık İngiltere'de faaliyette bulunmayacağını duyurmak zorunda olacak.

Binance, FCA'dan onaylı bir şirketi geçtiğimiz Haziran ayında satın almış ve Binance UK'yi faaliyete geçirmeyi planladığını açıklamıştı.

FCA, ise Binance'nin önceden FCA'nın yazılı onayı olmadan herhangi bir regüle edilmiş aktiviteye girişmesine, yüklenmesine onay verilmeyeceğini kaydetti.

ABD’DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz ay Binance’e ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Milli Gelirler Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştı.

ABD'li yetkililer, para aklama ve vergi suçları nedeniyle soruşturmanın başlatıldığı ve bilgi toplanıldığını açıklamıştı.