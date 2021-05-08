İngiltere'den dikkat çeken 'kripto para' uyarısı: Tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:18

Türkiye'de Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmasıyla ilgili başlayan kripto para borsalarıyla ilgili bir uyarı da İngiltere'den geldi.

Basın toplantısında konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey,"Eğer tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın" ifadelerini kullandı.

'GERÇEK BİR DEĞERİ BULUNMUYOR'

Bailey, "Benim için kripto ve para yan yana gelmeyecek iki kelime. Bu kripto paraların gerçek bir değeri bulunmuyor" diye konuştu.