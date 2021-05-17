İnşaat alanında kadın cesedi bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde Şefika O. (73), inşaat alanında ölü bulundu.

DHA
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:10
İnşaat alanında kadın cesedi bulundu
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Tarsus ilçesinde inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde  kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik çemberine alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kadının Şefika O. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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