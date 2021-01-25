İnşaatçıyı artan faiz oranları ve dalgalı kur zorluyor

25 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Sektörün önünde, salgının neden olduğu belirsizliklerle birlikte bazı temel sorunların ve risklerin bulunduğuna dikkat çekilen raporda, “Sektörde borçluluk oranları yükseldi. Ayrıca yükselmeye başlayan faiz oranları, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler paralelinde dalgalı bir seyir izleyen döviz kuru da sektördeki fonlama maliyetlerini artırdı” denildi.

Yapım işlerinde ağırlıklı olarak kullanılan çimento, akaryakıt, demir, bitüm, boru gibi malzeme fiyatlarında son iki yıldır yüksek artışlar yaşandığına vurgu yapılan raporda, şöyle denildi: “Ödeneklerdeki sıkıntılar ve maliyet artışları çerçevesinde fesih uygulamasına duyulan ihtiyaç artmıştır. Sözleşme feshi gerçekleştirmek isteyen firmalara bu hakkın kullanılabilmesi imkânı verilmesi halinde sektördeki mevcut sorunlarla artan kayıpların bir miktar sınırlandırılabileceği değerlendirilmektedir. Salgında ikinci dalganın kuvvetlenmesiyle devreye alınan kısıtlama önlemleri inşaat faaliyetlerine de olumsuz yansımıştır.”

YAPICI DİPLOMASİ İHTİYACI

Öte yandan, petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerde artan fiyatlarla birlikte yeni alt ve üstyapı yatırımları beklendiğine dikkat çekilen raporda, 2021 için en fazla iş potansiyeli taşıyan ilk üç pazarın, toplam 40’ar milyar dolarlık proje portföyleriyle Suudi Arabistan, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu belirtildi.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde söz konusu tablonun, finansman temini ve yapıcı diplomasi ihtiyacının önemini öne çıkardığının da altı çizildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILMALI

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), en temel ihtiyaç olan yapı güvenliğinin geliştirilmesinin, ihmal edilmemesi gereken bir konu olarak gündemdeki yerini koruduğuna dikkat çekti.

1999 yılı Marmara Depreminin ardından ülke genelinde 1.5 milyon konut dönüştürüldüğüne dikkat çekilen TMB raporunda, “2021’de 80 bin konutluk kentsel dönüşümün başlatılması bekleniyor. Ancak 6 milyonun üzerinde konutta daha süren ihtiyaç dikkate alındığında söz konusu sürecin hızlandırılması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan İzmir depreminin ardından TMB öncülüğünde öne çıkan sektör STK’leri tarafından “Depreme Karşı Tekiz” sloganıyla konu hakkında bir Ortak Girişim başlatılmıştı.