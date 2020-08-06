İnsanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan Hiroşima’nın 75. yıl dönümü

06 Ağustos 2020 Perşembe, 18:37

İkinci Dünya Savaşı’nın Pasifik muharebelerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 6 Ağustos’ta Japonya’nın Hiroşima, 9 Ağustos’ta Nagazaki şehirlerine atom bombası atmasının üzerinden 75 yıl geçti. 3 çeyrek asır önce bugün Hiroşima’ya atılan atom bombası kentin yüzde 70’ini yok etti. Bomba, 1945 yılı sonuna dek 140 bin kişinin ölümüne yol açtı. 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atılan atom bombası ise ilk aşamada 70 bine yakın kişi ölümüne neden oldu. Tıbbi yardım alamayan çok sayıda yaralı ölüme terk edilirken, şehre yardım götüren insanlar da bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak can verdi.

HİROŞİMA'NIN YÜZDE 70'İ, NAGAZAKİ'NİN YARISI

Uranyum katkılı atom bombası, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturarak 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti.Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok eden bomba, 1945 yılı sonuna dek ise 140 bin kişinin ölümüne yol açtı. Tıbbi yardım alamayan çok sayıda yaralı ölüme terk edilirken, şehre yardım götüren insanlar da bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak can verdi.Nagazaki'ye atılan bombanın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırlarken, şehirde ilk aşamada 70 bine yakın kişi öldü ve Nagazaki'nin yarısı yok oldu.

HİBAKUŞALAR

Ülkede, Hiroşima ve Nagazaki'ya atılan atom bombaları sonucu etkilenen ve hayatta kalanlara "Hibakuşa" adı veriliyor. Atom bombaları, konvansiyonel bombalar gibi yıkıcı etkisi dışında, ısı ve radyasyon tepkimeleri sonucu etki çapını daha da genişletti. Bombalar, çok sayıda insanın vücudunda başta kanser olmak üzere tedavisi zor şekil bozukluğu ve sakatlık gibi hastalıklara sebep oldu. Sayıları Hibakuşalar, nükleer silahlardan vazgeçilmesine yönelik mesajlarını her ağustos ayında düzenlenen anma törenlerinde dile getiriyor.

75.YIL ANILDI

Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının hedefi olan Japonya'nın Hiroşima şehrinde düzenlenen törenle anıldı. Felaketin 75. yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda bir araya gelen kurban yakınları ve siyasi temsilciler ABD'nin kullandığı "Little Boy" adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 08.15'te saygı duruşunda bulundu. Ayrıca, atom bombası saldırısı ve sonrasında hayatını kaybeden 324 bin 129 kişinin adlarının yer aldığı bir liste Barış Anıtı'na asıldı.