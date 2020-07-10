Instagram, paylaşımını sildiği Bella Hadid'den özür diledi

10 Temmuz 2020 Cuma, 15:55

Fotoğraf: Instagram (bellahadid)-Bella Hadid ve babası Mohamed Hadid

Paylaşımı kaldıran platform, gerekçeye ‘nefret söylemine, tacize, zorbalığa ve şiddet grafiklerine izin verilmemesini’ de ekledi.

31.4 milyon takipçisi olan ünlü model, olaya sert tepki göstererek şunları söyledi:



"Instagram sadece 'Babamın ve onun doğum yeri olan Filistin'in' üzerinde yazılı olduğu Amerikan pasaportunun fotoğrafını hikayemden sildi.

Instagram, acaba babamın doğum yeriyle gurur duyuyor olmamın hangi bölümü ' zorbalık, taciz, cinsel veya çıplaklık içeriyor?"

'İNSANLARI SUSTURARAK TARİHİ SİLEMEZSİN'

“Instagram'da Filistinli olmamıza izin verilmiyor mu?” diye soran Hadid, “İnsanları susturarak tarihi silemezsin. Bu işe yaramaz" diye ekledi.

Bundan sonra aynı sayfayı tekrar paylaşan Hadid şunları yazdı:

“Filistinli olmaktan gurur duyuyorum. Bugün herkes babasının ve annesinin nerede doğduğunu paylaşmalı. Nereden geldiğinle ne kadar gurur duyduğunu onlara hatırlat."

Hadid'e gelen destekten sonra Instagram, ünlü modelin paylaşımını yanlışlıkla sildiğini belirterek özür dilediklerini açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Instagram'ın da sahibi olan Facebook sözcüsü, pasaport numarası gibi özel bilgileri içeren paylaşımlara izin vermediklerini de anlattı. Ancak sözcü Hadid'in paylaşımında numaranın üstü kapatıldığı için silinmemesi gerektiğini de kabul etti.