Instagram, paylaşımını sildiği Bella Hadid'den özür diledi
Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, babası Mohamed Hadid'in pasaportundan nereli olduğunu da gösteren bir sayfayı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ancak paylaşım kısa bir süre sonra “topluluk kuralları ihlali” gerekçesiyle kaldırıldı. Instagram, olayın bir yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek modelden özür diledi.
Fotoğraf: Instagram (bellahadid)-Bella Hadid ve babası Mohamed Hadid
Paylaşımı kaldıran platform, gerekçeye ‘nefret söylemine, tacize, zorbalığa ve şiddet grafiklerine izin verilmemesini’ de ekledi.
31.4 milyon takipçisi olan ünlü model, olaya sert tepki göstererek şunları söyledi:
"Instagram sadece 'Babamın ve onun doğum yeri olan Filistin'in' üzerinde yazılı olduğu Amerikan pasaportunun fotoğrafını hikayemden sildi.
Instagram, acaba babamın doğum yeriyle gurur duyuyor olmamın hangi bölümü ' zorbalık, taciz, cinsel veya çıplaklık içeriyor?"
'İNSANLARI SUSTURARAK TARİHİ SİLEMEZSİN'
“Instagram'da Filistinli olmamıza izin verilmiyor mu?” diye soran Hadid, “İnsanları susturarak tarihi silemezsin. Bu işe yaramaz" diye ekledi.
Bundan sonra aynı sayfayı tekrar paylaşan Hadid şunları yazdı:
“Filistinli olmaktan gurur duyuyorum. Bugün herkes babasının ve annesinin nerede doğduğunu paylaşmalı. Nereden geldiğinle ne kadar gurur duyduğunu onlara hatırlat."
Hadid'e gelen destekten sonra Instagram, ünlü modelin paylaşımını yanlışlıkla sildiğini belirterek özür dilediklerini açıkladı.
Sputnik'in aktardığına göre, Instagram'ın da sahibi olan Facebook sözcüsü, pasaport numarası gibi özel bilgileri içeren paylaşımlara izin vermediklerini de anlattı. Ancak sözcü Hadid'in paylaşımında numaranın üstü kapatıldığı için silinmemesi gerektiğini de kabul etti.
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