Instagram'a yeni özellik: İsteyen gizleyebilecek
Facebook bünyesindeki sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Instagram, dünya çapında bütün kullanıcılarına beğenileri gizleme imkanı tanınacağını açıkladı.
Sosyal medya devi Facebook bünyesindeki paylaşım platformu Instagram, kullanıcıların paylaşılan fotoğraflardaki beğeni sayılarını isteğe göre kapatılabileceğini duyurdu.
Reuters’ın aktardığı haberde Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu hamle ile birlikte uygulamanın insanlara daha iyi bir deneyim sunma amacının olduğunu vurguladı. Mosseri, “Bu gelişmenin tüketicinin alışkanlıkları ve uygulamayı kullanma oranında büyük bir değişiklik yaratacağını tahmin etmiyorum” dedi.
Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.
Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.
Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.
OTOMATİK DEŞİFRE
Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor. Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak. Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.
Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.
Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.
Kaynak: Haber Global
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