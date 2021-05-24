Türkiye’de dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:27

Araştırma Şirketi Areda Piar’ın Marketing Türkiye için yaptığı ve bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği kuşaklara göre, internet kullanıcılığı araştırmasının sonuçları açıklandı.



Buna göre baby boomer kuşağı yüzde 57.6 oranıyla interneti sosyal medya takibi yapmak için kullanırken, bu grubun en çok tercih ettiği sosyal mecra yüzde 89.7 ile Facebook oldu.

İnternet çağında dünyaya gelen Z kuşağı ise yüzde 74.6’lık oranla sosyal mecraları zaman gerçirmek için kullandığını ifade etti. Gençlerin yüzde 79.9’u Instagram’da daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN DE TERCİHİ SOSYAL MEDYA

Mart’ın son haftasında yapılan 'Kuşaklara göre internet kullanıcılığı araştırması' başlıklı çalışmanınsonuçları şöyle:



Araştırmada yer alan 'İnterneti en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz' sorusuna, arama yapmak, sosyal medya takibi, video izlemek, online TV/gazete takibi gibi yanıtlar verildi.



Cevaplar arasında en dikkat çekici olanı ise interneti sosyal medya takibi yapmak amacıyla kullandığını ifade eden Baby Boomer kuşağı oldu. Kendini 1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer kuşağı olarak ifade eden vatandaşların yüzde 57.6'sı interneti sosyal medya takibi yapmak için kullanıyor.



İnterneti sosyal medya takibi yapmak için kullandığını ifade eden X kuşağının oranı yüzde 47.6, Y kuşağının oranı yüzde 44.7, Z kuşağının oranı ise 45.4 olarak şekillendi. Araştırma, farklı kuşaklarda dünyaya gelen insanların internet kullanımında birbirine benzer davranışlar sergilediğini gözler önüne serdi.



X KUŞAĞI ARAMA YAPIYOR

Aynı soruya kendini X kuşağı olarak ifade eden katılımcıların yüzde 39.7'si arama yapmak derken, Z kuşağı kullanıcıların yüzde 34.3’ü, Y kuşağı kullanıcıların yüzde 32.9’u ve baby boomers kuşağının yüzde 26.5’i interneti arama yapmak amacıyla kullandığını açıkladı.

Aynı soruya Y kuşağı yüzde 15.7 oranında video izlemek cevabını verirken, kendini baby boomer kuşağı olarak ifade eden katılımcıların yüzde 7.8'i interneti online TV/gazete takip etmek için kullanıyor.

DEDELER FACEBOOK, TORUNLAR INSTAGRAM DİYOR



Araştırmada katılımcılara, ‘Hangi sosyal medya mecralarını kullanıyorsunuz?’ şeklinde bir başka dikkat çekici soru yöneltildi. Bu soruya yüzde 89.7 ile en yüksek yanıtı baby boomers kuşağı verdi. Bu kuşağın en çok tercih ettiği sosyal mecra Facebook oldu. Baby boomers kuşağını yüzde 83.3 ile X kuşağı, yüzde 81.7 ile Y kuşağı ve yüzde 72.3 ile Z kuşağı izledi.

Aynı soruya Z kuşağı katılımcıların yüzde 79.9'u Instagram derken, yine Z kuşağı vatandaşların yüzde 64.8'i Twitter dedi. İlgili soruda Snapchat diyen Z kuşağı katılımcıların oranı yüzde 13.4 olurken, Tiktok diyenlerin oranı ise yüzde 22.8'lik bir oranla Z kuşağını işaret etti. Sosyal mecralardan Linkedin'i kullandığını belirten Y kuşağı katılımcıların oranı ise yüzde 4.3 oldu.

ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN ONLINE OLUYORLAR

Araştırmada "Sosyal medya mecralarını hangi amaçla daha çok kullanıyorsunuz" şeklinde yer alan soruya, Z kuşağının yüzde 66.2'si paylaşım etkileşim yanıtı verdi. Aynı soruya iletişim (yeni arkadaşlar/ sosyal ortamlar edinmek) cevabı veren Z kuşağı kullanıcılaırn oranı yüzde 38.6 olurken, marka takibi diyen Z kuşağı kullanıcıların oranı ise yüzde 12.5 oldu.



İlgili soruya yüzde 56.1 oranında Z kuşağı kullanıcıları 'eğlence' derken, “zaman geçirmek” diyen Z kuşağı vatandaşların oranı yüzde 74.6, oyun oynamak yüzde 14.6 olarak şekillendi. Sözkonusu soruda 'gündem takibi' yanıtını seçenlerin yüzde 73.8'ini ise Y kuşağı kullanıcılar oluşturdu.



İÇERİK SATIN ALIYORLAR

"Ücret karşılığı mobil / çevrimiçi içerik satın alıyor musunuz" şeklindeki soruya Z kuşağı katılımcıların yüzde 65.9'u, X kuşağı kullanıcıların yüzde 18.4'ü, Y kuşağı vatandaşların yüzde 16.1'i ve baby boombersların yüzde 5.1'i evet dedi.



SKALA ÇOK GENİŞ

Hangi içeriklere para ödüyorsunuz sorusuna, Z kuşağı katılımcıların yüzde 38'i müzik indirme derken, yüzde 48.7'si oyun, yüzde 29.4'ü çevrimiçi film/ dizi izleme, yüzde 35'i film indirme cevapları verdi. İlgili soruya X kuşağı katılımcıların yüzde 86.6'sı, baby boombersların yüzde 79.4'ü mobil uygulama dedi.



ALIŞVERİŞ DE YAPIYORUZ

"Online alışveriş yapıyor musunuz" sorusuna Z kuşağının yüzde 64.4'ü Y kuşağının yüzde 46.5'i, X kuşağının yüzde 49.7'si ve baby boomersların yüzde 39.4'ü evet cevabı verdi. "Hangi kategoride daha çok alışveriş yapıyorsunuz" sorusuna ise Z kuşağı katılımcıların yüzde 66.6'sı giyim/ ayakkabı/ aksesuar cevabı verdi. İlgili soruya Z kuşağı katılımcılar yüzde 39.5 oranıyla eğlence, yüzde 11.4 ile oyun cevabı verdi. Bu soruya Y kuşağı vatandaşların yüzde 45.3'ü elektronik araçlar derken, anne/bebek/ çocuk diyen Y Kuşağı katılımcılarının oranı yüzde 22.6 oldu.



ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÜVEN İSTİYORUZ

İnternet sitelerinden alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisi / hangileri sizin için önemli unsurlardandır sorusuna, Z kuşağı katılımcıların yüzde 89.4'ü güvenli alışveriş cevabı verdi. İndirim ve kampanyalar seçeneğinin önemli olduğunu vurgulayan katılımcıların yüzde 56.7'si Z kuşağı katılımcılardan oluşurken, teslimat hızı yüzde 44.5, internet sitesinin bilinirliği yüzde 55, ürün çeşitliliği yüzde 40.8, öneri / tavsiye yüzde 16.4, promosyon ve hediye yüzde 21.1 oldu. Aynı soruya baby boomers katılımcıların yüzde 43.3'ü kapıda ödeme seçeneğine önem verdiğini açıkladı.



Z KUŞAĞI MARKALARI TAKİP EDİYOR

Sosyal ağlarda markaları takip ediyor musunuz sorusuna, Z kuşağı katılımcıların yüzde 58.8'i, Y kuşağı katılımcıların yüzde 38.6'sı, X kuşağı vatandaşların yüzde 38'i ve baby boomersların yüzde 26.6'sı markaları takip ettiğini açıkladı.



İNDİRİMLERİ TAKİP EDİYORLAR

“Sosyal ağlarda markaları takip etme nedeniniz hangisidir” şeklinde yöneltilen soruya, Z kuşağı katılımcıların yüze 28.9'u markayı satın almayı sürdürme niyetim derken, yüzde 45.9'u ise indirim /kampanyalar/ promosyonlardan haberdar olma isteğim dedi. İlgili soruya markadan duyulan memnuniyet cevabını yüzde 34.6 ile Y kuşağı verirken, baby boomersların yüzde 39.9'u markaya olan güvenimin /markanın dürüst olması diyor.



HAKEM HEYETİNE GİDERİZ

‘Markalara ilişkin bilgi, istek ve şikayetlerinizi hangi kanallar aracılıyla iletirsiniz?’ sorusuna baby boomers kullanıcıların yüzde 63.6'sı tüketici hakem heyetlerine giderek başvuru yapacağını öne sürüyor. Aynı soruya Z kuşağı katılımcılarının yüzde 37.7'si forumlar derken, kurumsal web sitesi diyenlerin oranı yüzde 23.6, sosyal ağlarda markaları etiketleyerek paylaşım yapmak diyen Z Kuşağı katılımcılarının oranı ise yüzde 36.1 oldu.



Aynı soruya şikayet siteleri cevabı veren kullanıcıların oranı yüzde 33.7 ile Y kuşağını ifade ederken, kurumsal çağrı merkezleri diyenlerin oranı ise yüzde 38.3 oldu.

