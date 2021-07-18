Inter Alex Telles'i transfer etmek istiyor

Serie A şampiyonu Inter, sağ bek transferi için arayışlarını sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 19:57
Inter Alex Telles'i transfer etmek istiyor
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Geçtiğimiz sezonu Manchester United formasıyla tamamlayan Alex Telles'in yeni adresi belli oluyor. 

İtalya şampiyonu Inter 2013-2015 yılları arasında Galatasaray formasını terleten Brezilyalı sol beke talip oldu. 

Sky Italia’ya konuşan Inter yöneticisi Beppe Marotta, Telles ile ilgilendiklerini doğruladı.

Manchester United'te formayı Shaw'dan bir türlü alamayan Brezilyalı yıldız bir dönem Inter'de forma giymişti. 



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