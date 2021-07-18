Inter Alex Telles'i transfer etmek istiyor
Serie A şampiyonu Inter, sağ bek transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezonu Manchester United formasıyla tamamlayan Alex Telles'in yeni adresi belli oluyor.
İtalya şampiyonu Inter 2013-2015 yılları arasında Galatasaray formasını terleten Brezilyalı sol beke talip oldu.
Sky Italia’ya konuşan Inter yöneticisi Beppe Marotta, Telles ile ilgilendiklerini doğruladı.
Manchester United'te formayı Shaw'dan bir türlü alamayan Brezilyalı yıldız bir dönem Inter'de forma giymişti.
Video Haberler
- Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü
- Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
- İHA muhabiri ve DHA kameramanına saldırı kamerada
- Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı
- Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Yavuz'dan çarpıcı 'erken seçim' açıklaması
- Anonymous'tan Peker'e 'bilgi saklama' yanıtı
- Esad'dan Suriyelilere 'Vatanınıza dönün' çağrısı
- Açıldı açılalı inen uçak olmadı
- Cumhur İttifakı'nda büyük erime!
- FETÖ’nün yerini tarikatlar dolduruyor
- İki takım arkadaşı birbirine girdi
- BÜ'nün rektör vekiline 'Candan' tepkisi
- Cami kürsüleri bu kafaya emanet!
- DSÖ'den uyarı : Aynı hatayı yapmayı göze almamalıyız