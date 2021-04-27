iOS 14.5 ile birlikte geliyor: Apple'dan maske ile Face ID açabilme güncellemesi
Teknoloji devi Apple, iOS 14.5 ile önemli bir özelliği devreye alıyor. Apple kullanıcıları artık iPhone kilidini Apple Watch ile açabilecek.
Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren maskelerle ilgili olarak Apple, önemli bir güncellemeyi devreye alıyor. Telefon kilidini Face ID ile açan Apple kullanıcıları, maskeler nedeniyle zorluk yaşıyordu. Apple, bu zorluğu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir güncellemeyi devreye alıyor.
Apple kullanıcıları, iPhone kilidini artık Apple Watch ile açabilecek. Özelliği kullanmak isteyen iPhone kullanıcılarının iOS 14.5 sürümüne geçmesi gerekiyor. Kişilerin aynı zamanda Watch saatlerini de watchOS 7.4'e geçirmesi gerekiyor.
NASIL AYARLANIYOR?
Güncellemeleri gerçekleştiren, Apple Watch Series 3 ve üzeri sahibi iPhone kullanıcılarının, daha sonra Ayarlar menüsünden Face ID ve Parola kısmına giderek buraya telefon parolasını girip, Apple Watch seçeneğini aktif etmesi gerekiyor.
Bu yenilikle birlikte maske takılıyken çalışmayan Face ID, iPhone kilidini direkt olarak, kolunuzda takılı olan Apple Watch üzerinden algılıyor ve açıyor.
Video Haberler
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- Ülkem adına hicap duyuyorum
- Demirtaş, 128 milyar dolar nerede diye sordu
- AKP'li belediyelerden Halk Ekmek'e engel!
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- 'Beyin yakarak' ideal eğitim formülü!