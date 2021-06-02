İpek Er davasında tutuksuz yargılanan Musa Orhan’ın avukatından skandal savunma

02 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Orhan için yine tutuklama kararı verilmezken bir sonraki duruşma 16 Eylül’e ertelendi.

Sanık Musa Orhan’ın avukatının duruşma sırasında İpek Er’in babasını kastederek “Bir babanın görevi kızını korumaktır. 17 yaşında intihara sürüklemek değildir” şeklinde suçlayıcı ifadeler kullanması tepkilere neden oldu.

SUÇ DUYURUSU

Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına duruşmayı izleyen avukat Sibel Güneş Tardu, dosyada hâlâ çok sayıda eksikliklerin bulunduğunu ifade ederek “Biz bu eksikliklerin tamamlanmasını talep ettik. Sanıkla aynı meslekten olan ve haklarında zorla getirilme kararı bulunan tanıkların beyanları çok önemliydi ancak gelmediler” diye konuştu.

Zaten mağdur olan bir babanın kendisini ispat etmek zorunda bırakıldığını belirten Tardu, “Avukatların bu ithamlarına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Tutukluluk kararının çıkmamasının yasaya aykırı olduğunu belirten avukat şöyle devam etti: “Dosyada, İpek Er’in anlatımlarını doğrular nitelikte Adli Tıp’tan gelen bir rapor var. Er, kaldırıldığı hastanede, o can havliyle bile sağlık çalışanlarına ‘ben tecavüze uğradım’ demiş. Tüm bunlara rağmen tutukluluk kararı verilmemesi yanlı bir karardır. Biz deliller toplandıkça tutukluluk kararı çıkabileceğini düşünüyoruz.”