iPhone 12 ve 12 Mini’nin batarya kapasitesi belli oldu: iPhone 11'den daha düşük
Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefon ailesi iPhone 12’nin alt segmentten iki telefonunun batarya kapasiteleri belli oldu. ANATEL sertifikasına göre iPhone 12 mini’de 2.227 mAh batarya bulunuyor.
Apple’ın akıllı telefonları, işlemci gibi donanımlarda sektörün en başarılı cihazları arasında bulunsa da batarya kapasiteleri her zaman düşük tutuldu.
Bunun arkasında cihazın iOS ile yakaladığı başarılı optimizasyon da bulunuyor, fakat burada kullanıcılar şirketin Android cihazlarla yarışabilecek düzeylerde bataryaya sahip telefonlar üretmesini istiyor.
Her ne kadar bu istek son yıllarda çok artmış olsa da Apple’ın bu konuda bir çalışması bulunmuyor.
Bu sene de lansmanda yeni telefonlarının batarya kapasitelerini açıklamayan şirketin, neden bir açıklama yapmadığı kapasiteler ortaya çıkınca daha net anlaşıldı.
Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL’de sertifikaları ortaya çıkan iPhone 12 mini ve iPhone 12 cihazlarının batarya kapasitesi de belli oldu.
İPHONE 12 SERİSİNİN BATARYALARI KAÇ MAH?
ANATEL tarafından ortaya çıkarılan sertifikaya göre iPhone 12 mini’de 2.227 mAh batarya bulunuyor. iPhone 12’ye baktığımızda ise karşımıza 2.815 mAh’lik bir batarya çıkıyor.
Son derece düşük kabul edebileceğimiz bu batarya kapasiteleri, Apple’ın önceki modeli iPhone 11’in 3.110 mAh’lik bataryasından bile daha düşük.
KULLANIM ÖMRÜNE ETKİSİ NE?
iPhone 12 serisinin batarya performansı düşük olsa da bu açığını 5 nm mimariyle geliştirilen A14 Bionic yonga setiyle kapatıyor.
Bu açığın kapanmasıyla iPhone 11 ve 12’nin video oynatma süreleri 17 saat olarak eşitlendi. iPhone 12 mini ise 15 saat video oynatma süresine sahip.
iPhone 12’nin üstün olduğu tek yer ise online video izleme süreleri oldu. iPhone 12, 11 saat online video izleme süresi sunarken iPhone 11 ve iPhone 12 mini 10 saatte kaldı.
Kaynak: webtekno.com
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