iPhone 13 ne zaman tanıtılacak: İşte ilk iddia
Apple'ın yeni telefon modeli iPhone 13'e ilişkin sızıntılar başladı. Şirketin telefonu ne zaman tanıtacağına dair iddialar ortaya atıldı. Henüz tam tarih kesinleşmese de hangi ayda yeni iPhone'un tanıtılacağına ilişkin sızıntılar yaşandı.
Apple her yıl yeni iPhone modelini tanıtıyor. Şirketin bu yıl da iPhone 13 modelini tanıtması bekleniyor. Bir diğer ihtimal ise iPhone 13'ün başka bir adla tanıtılması.
Apple'ın teamüllerine göre Eylül ayı yeni iPhone modelinin tanıtıldığı dönem.
NTV'nin aktardığına göre, Macrumors'a konuşan uzmanlar bu tarihin sarkabileceğini belirtti.
Apple'ın cihazı Eylül'de tanıtsa bile yeni iPhone'un raflara girmesi ekim ayını bulabilir.
Uzmanlar tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle iPhone 13 satışının sarkabileceği düşüncesinde.
iPHONE 13 SİLİNEBİLİR
Hollywood filmlerinde sıkça gösterildiği gibi 13 sayısı ABD'de uğursuz kabul ediliyor. Bu nedenle Apple'ın yeni iPhone'u farklı bir isimle piyasa sürebileceği iddia edildi.
Yeni iPhone'ın iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak satılabileceği ifade ediliyor.
Gelecek yıl çıkacak telefon ise iPhone 14 olabilir.
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