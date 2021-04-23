Ipswich Town’ın ortağı Berke Bakay: “Lig atlayamazsak hayal kırıklığı olur”
Amerika 2. Futbol Ligi USL Championship takımlarından Phoenix Rising’in hissedarlarından Berke Bakay, ortaklarıyla birlikte İngiltere’nin köklü takımlarından Ipswich Town’ın yeni sahibi oldu.
Berke Bakay, Ipswich’teki yerel gazetelerden East Anglian Daily Times’a açıklamalarda bulundu. İngiltere üçüncü ligi Football League One’de yer alan Ipswich Town’ı, İngiltere ikinci ligi Championship’e taşımak istediklerini belirten Berke Bakay, Premier Lig için sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.
“CHAMPIONSHIP ZOR BİR YER”
Berke Bakay, Ipswich Town ile ilgili şunları söyledi, “Kafadamdaki ilk ve en önemli şey lig atlamak. Önce Championship’e gidelim. Taraftarlardan bazen ‘Üç yıl içinde Premier Lig’de olacağız.’ gibi cümleler duyuyorum. Bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Ama bu hedeflerimizden biri mi? Yüzde yüz. Taraftarlarımızdan bir sonraki seviyeye geçerken biraz daha sabırlı olmalarını isteyeceğim, çünkü Championship inanılmaz derecede zor bir yer.”
“HAYAL KIRIKLIĞI OLUR”
Berke Bakay ayrıca, “Bu yüzden alçakgönüllü olmamız gerekiyor. Büyük hayaller kurmayı severim. Sürece saygılı olmalısın ve bu insanların sandığından çok daha zor. Ancak bu lige son derece saygı duyarak orta lig kulübü olmamızdan rahatsızım. Önümüzdeki yıl lig atlayamazsak şüphesiz bu benim için bir hayal kırıklığı olur."
"DROGBA'YI WHATSAPP'TAN DAVET ETTİM"
Kariyerinde bir dönem Phoenix Rising forması giyen Didier Drogba'yı transfer etme sürecine ilişkin ise Berke Bakay, "Türkiye’deki bir arkadaşımdan Didier’in numarasını istedim ve ona lig kupasının resmi ile birlikte mesaj attım. Dedim ki, ‘Bunu kazanmama yardımcı olabilir misin?’ Gülerek bunu nasıl yapacağımızı sordu. Sonrasında onu Phoenix’e davet ettim ve anlaştık." ifadelerini kullandı.
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