İptal Edildiği Söylenen Apple AirPower, Sürpriz Bir Biçimde Ortaya Çıktı
Apple tarafından daha piyasaya çıkmadan tarihin tozlu sayfalarına gömülen kablosuz şarj pedi AirPower, sürpriz bir şekilde Çin'de ortaya çıktı.
Pek çok teknoloji markasının kendi kablosuz şarj pedi bulunuyor. Ancak Apple, daha önce böylesi bir ürün geliştirecekken son anda iptal etmiş ve AirPoweradıyla geleceği düşünülen cihazın fişini çekmişti. Fakat bu cihaz tam olarak tarih olmamış gibi görünüyor, zira hakkında ortaya yeni bilgiler ve hatta fotoğraflar çıktı.
Bir Çin web sitesinde ortaya çıkan, sonrasında da twitter üzerinde paylaşılan fotoğrafların, Apple'ın AirPower cihazına ait olduğu söyleniyor. Fotoğraflarda cihazın özellikle iç yüzeyi resmedilmiş. Bu fotoğraflardaki bobinlerin, AirPower'ın aşırı ısınmasıyla yaşadığı sorunlara işaret ettiği düşünülüyor. Zira Apple AirPower'ın aşırı ısındığı ve bu sorun sebebiyle iptal edildiği biliniyor.
Apple AirPower Picture From @???? pic.twitter.com/00FJHIhOZd— Mr·white (@laobaiTD) August 21, 2020
Apple AirPower gelir mi bilinmez. Ancak iPhone'lar için halihazırda farklı markalar tarafından üretilen kablosuz şarj istasyonları yer alıyor.
Kaynak: CHIP Online
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