Irak’ta Covid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın
Irak'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi
Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre,
ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Covid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin
Hastanesi'nde çıkan yangında ölü sayısı 16 arttı.
Yangında son belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış
nedeni ise henüz bilinmiyor.
Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan
yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
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