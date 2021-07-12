İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekli Köyü mevkisinde yerleşim alanları yakınında orman yangını başladı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı.
Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ve 10 arazöz çalışma yürütüyor.
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