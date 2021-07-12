İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

AA
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:52
İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı
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İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekli Köyü mevkisinde yerleşim alanları yakınında orman yangını başladı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı.

Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ve 10 arazöz çalışma yürütüyor.



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