İran Dini Lideri Hamaney’in öldüğü iddiasına yalanlama
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığı ile bilinen Mehdi Fazaeli, Hamaney’in öldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Hamaney’in hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin bugün açıklama geldi.
Hamaney’e yakınlığı ile bilinen Mehdi Fazaeli, Hamaney’in öldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.
Hamaney’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu Fazaeli, “Hamaney’in sağlığı yerinde ve planını rutinine göre uygulamakla meşgul” ifadesini kullandı.
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