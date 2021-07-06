İran'ın güneyinde enerji boru hattında patlama: 3 ölü
İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletinde enerji boru hattında meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan'a bağlı Şuş kentinin Feth el-Mubin bölgesindeki doğal gaz ve petrol boru hattında öğleden sonra bir patlama meydana geldi.
GAZ SIZINTISI
İlk belirlemelere göre gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada 3 petrol ve doğal gaz uzmanı hayatını kaybetti. Patlama sonucu 4 kişi de ağır yaralandı.
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