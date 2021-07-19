İrem Derici'nin tatili hastanede bitti

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:29

Bir süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince hastanenin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram'da paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach'e giderim, o ayrı."

"SERUMLA EVE GİTTİ"

İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandığı öğrenildi. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti. Arkadaşı Murat Balcı, Derici'nin görüntülerini sosyal medyada yayımladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Derici ise takipçilerinin sağlık durumunu sorması üzerine "Bir sürü mesaj gelmiş, iyi misin diye. Çok iyiyim. Serumu her ihtimale karşı aldım. Yanlış anlaşılma olmasın. Tam gaz devam konserler" açıklamasını yaptı.