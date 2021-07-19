İrem Derici'nin tatili hastanede bitti
Şarkıcı İrem Derici'nin tatili, rahatsızlanmasıyla yarıda kaldı. Üşüttüğünü söyleyip hastaneye giden ünlü şarkıcıya serum tedavisi uygulandı. Derici, daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Bir süredir Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince hastanenin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram'da paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach'e giderim, o ayrı."
"SERUMLA EVE GİTTİ"
İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandığı öğrenildi. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti. Arkadaşı Murat Balcı, Derici'nin görüntülerini sosyal medyada yayımladı.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Derici ise takipçilerinin sağlık durumunu sorması üzerine "Bir sürü mesaj gelmiş, iyi misin diye. Çok iyiyim. Serumu her ihtimale karşı aldım. Yanlış anlaşılma olmasın. Tam gaz devam konserler" açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki...
- Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı
- Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- Yaralı sürücü: ‘O videoyu bana da gönder’
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- Otobanda korku dolu anlar! Faciadan dönüldü
- Japonya’yı vuran sel ve heyelan felaketinde 18 kişi öldü
- Kaçan boğa, kendisini kovalayan kişiyi böyle yere serdi
- Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
- Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü
En Çok Okunan Haberler
- A-101 işçisi bozuk ürünler hakkında Cumhuriyet’e konuştu
- Cumhur İttifakı'nda büyük erime!
- BÜ'nün rektör vekiline 'Candan' tepkisi
- Cami kürsüleri bu kafaya emanet!
- ‘Artık susmak yok’ diyen hâkim
- 'Erken seçim sinyali veriyor'
- Afganistan ve Taliban anlaştı
- Çin'de yeni virüs paniği
- Aysel öğretmen de erkek kurbanı
- Mackinac Köprüsü'ne bomba koyulduğu iddia edildi