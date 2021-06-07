Irkçı tweetleri ortaya çıkan İngiliz kriketçi Ollie Robinson'a geçici uzaklaştırma
Sosyal medya hesabından ırkçı tweetler paylaştığı ortaya çıkan, Ollie Robinson geçici olarak uluslararası turnuvalardan uzaklaştırıldı.
İngiltere ve Galler Kriket Kurulundan yapılan açıklamada, hakkında disiplin soruşturması yürütülen 27 yaşındaki sporcunun milli takım kampından ayrılacağı belirtildi.
2012 ve 2013 yıllarına ait ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımları ortaya çıkan Robinson, kamuoyunda tepki görmesinin ardından özür dileyerek, "Oldukça üzgünüm ve bugün kesinlikle dersimi aldım." açıklamasını yapmıştı.
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