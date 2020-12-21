İş insanları yeni ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazdı, önerilerini sundu

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye’nin başı bir yandan Avrupa Birliği (AB) diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yaptırımlarıyla dertte. Sert bulunmasa da yaptırımlar iş dünyası için endişe kaynağı. Biden’a hem tebrik hem de önerilerini içeren mektup yazan iş insanları, “ikili ulusal komisyon” kurulmasını ve serbest ticaret anlaşması yapılmasını önerdi.

ABD’nin seçimi kaybeden başkanı Donald Trump’la Türkiye’nin ilişkilerini yaptıkları girişimlerle yakınlaştıran Türk iş insanları, şimdi de yeni başkan Joe Biden için devrede. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini örnek almak için merakla beklediği Biden’a gönderilen mektup, aralarında Koç, Sabancı gibi büyük grupların yer aldığı DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ tarafından yazıldı. Biden’ı 2013 yılında Amerikan-Türk Konferansı’nda (ATC) ağırlayan Türk iş insanları, 18 Aralık’ta elden teslim edilen mektupta Başkan’ı 39. ATC’ye de davet ederek şunları söyledi:

- Türkiye ve ABD’nin en büyük iş dünyası grupları TAİK üyesidir. TAİK, ABD’de milyarlarca dolar yatırıma sahiptir, Amerikalılara on binlerce istihdam sağlamaktadır.

- Türkiye, Amerikalı firmalar için çok önemli bir denizaşırı pazardır. TAİK, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını sonuna kadar desteklemektedir.

- ABD’li şirketlerin özellikle de COVID-19 süreciyle birlikte tedarik zincirlerini çeşitlendirmelerine yardımcı olmak için Türk üreticileri önemli bir konumdadır.

- ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son günlerde uygulamaya koyduğu CAATSA yaptırımlarının iki ülke iş dünyasını etkilemesinden kaygı duyulmaktadır. TAİK, Biden yönetiminin ikili ilişkileri güçlendirmeyi bir öncelik haline getirmesini temenni etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye ve ABD arasında ikili ticaret hacminin artırılması noktasında yeni ABD yönetimiyle çalışmaya hazırdır.

- İkili ilişkilerin güçlendirilmesi adına TAİK, Türk ve Amerikalı bakanların düzenli olarak iletişim kuracağı, sorunları tartışacağı, işbirliği yolları arayacakları ve fikir alışverişinde bulunacakları bir “İkili Ulusal Komisyon” (Bi-national Commission) kurulmasını önermektedir. Bir açık forum niteliğindeki İkili Ulusal Komisyonlar, ABD’nin zorluklar yaşadığı ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek adına 1990’lardan beri Demokrat yönetimler tarafından uygulanmaktadır.

ÖNCELİĞİMİZ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Mektupta TAİK’in uzun süredir ısrarla dile getirdiği Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) yeni dönemde kilit rol oynayabileceği belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

- Uzun zamandır dile getirilen Serbest Ticaret, iki ülke ortak yönlerini geliştirmek ve iki ülkenin birbirine yakınlaşması için en güçlü araçtır.

- Hedeflenen ticaret hacmi yakalandığında askeri ve siyasi gerginliklere çözüm bulmak her iki ülke açısından kolaylaşacaktır.

- İki ülke arasında yaptırımlar ve anlaşmazlıkların değil, ticaret ve yatırımların konuşulduğu bir pozitif gündem oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu bağlamda STA konusu önceliğimiz.