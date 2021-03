İş Sanat’ta çevrimiçi konser

18 Mart 2021 Perşembe, 02:00

Frank Sinatra ile Ella Fitzgerald’ın Strangers In The Night, Cheeck To Cheeck, Fly Me To The Moon gibi şarkıları konserde dinleyicilerle buluşacak. İş Sanat’ın İş Kuleleri Salonu’nda izleyicisiz olarak kaydedilen, şarkı düzenlemelerini piyanist ve trompet sanatçısı Halil İbrahim Işık’ın yaptığı konser, İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden sezon boyunca izlenebilir.