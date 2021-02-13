İşçi Ünal Çetinkaya yaşamına son verdi
Kocaeli’ye çalışmak için gelen, 25 yaşındaki İnşaat İşçisi Ünal Çetinkaya, ekonomik nedenlerle intihar etti.
Adıyaman'dan Kocaeli'ye çalışmak için gelen 25 yaşındaki inşaat işçisi Ünal Çetinkaya, ekonomik sebepler sonucu intihara sürüklendi. Kocaeli'de 5 günde 4'üncü genç intiharı yaşanmış oldu.
SON SÖZLERİ: "KADINLARA LÜTFEN SAYGI GÖSTERİN"
Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda maddi sorunlardan dolayı neler yaptığımı bilmiyordum. Kadınlara lütfen saygı gösterin, incitmeyin, şiddet uygulamayın, konuşmayı deneyin, ön yargılı olmayın, affetmeyi bilin. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın
Evrensel'den Hasret Gültekin Kozan'ın haberine göre, Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Ünal’ın bugün Adıyaman’da defnedileceği öğrenildi.
KOCAELİ’DE 5 GÜNDE 4'ÜNCÜ GENÇ İNTİHARI
Kocaeli’de pazartesi gününden bu yana 4 genç hayatına son verdi. 28 yaşındaki Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tugay Adak’ın ardından Gölcük’te 26 yaşındaki Ahmet Tarı, Gebze’de 32 yaşındaki Samet Özer ve Ünal Çetinkaya, ekonomik sorunlarının etkisiyle intihara sürüklendi.
En Çok Okunan Haberler
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- 'Allah kerim' modeli
- Eğitimi vuran misilleme
- Dört parti birleşti
Video Haberler
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
En Çok Okunan Haberler
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Bu defa kayınpederiyle ilgili haberlere erişim engeli
- 'Allah kerim' modeli
- Eğitimi vuran misilleme
- Dört parti birleşti