İşçi Ünal Çetinkaya yaşamına son verdi

13 Şubat 2021 Cumartesi, 15:37

Adıyaman'dan Kocaeli'ye çalışmak için gelen 25 yaşındaki inşaat işçisi Ünal Çetinkaya, ekonomik sebepler sonucu intihara sürüklendi. Kocaeli'de 5 günde 4'üncü genç intiharı yaşanmış oldu.

SON SÖZLERİ: "KADINLARA LÜTFEN SAYGI GÖSTERİN"

Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda maddi sorunlardan dolayı neler yaptığımı bilmiyordum. Kadınlara lütfen saygı gösterin, incitmeyin, şiddet uygulamayın, konuşmayı deneyin, ön yargılı olmayın, affetmeyi bilin. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın

Evrensel'den Hasret Gültekin Kozan'ın haberine göre, Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Ünal’ın bugün Adıyaman’da defnedileceği öğrenildi.

KOCAELİ’DE 5 GÜNDE 4'ÜNCÜ GENÇ İNTİHARI

Kocaeli’de pazartesi gününden bu yana 4 genç hayatına son verdi. 28 yaşındaki Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tugay Adak’ın ardından Gölcük’te 26 yaşındaki Ahmet Tarı, Gebze’de 32 yaşındaki Samet Özer ve Ünal Çetinkaya, ekonomik sorunlarının etkisiyle intihara sürüklendi.