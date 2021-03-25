İşçiler: 'İşveren e-Devlet şifresini alarak sendikadan istifa ettiriyor'

25 Mart 2021 Perşembe, 11:24

Adıyaman’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasının iki ayrı fabrikasında çalışan işçiler sendikaya üye olduktan sonra işverenin baskısıyla karşılaştı. İşçilerin iddiasına göre dünyaca ünlü firmaların ve savunma sanayinin taşeronluğunu yapan firma sendikal haklara saygı duyacağının taahhüt etmesine karşın bunu yerine getirmedi.





İşverene “Orman kanunları uyguluyor” diye tepkili olan işçiler, kendilerinin “Sendikalı olursanız işten atarız” diye tehdit edildiğini ileri sürerek, işverenin e-Devlet üzerinden sendikal üyelikleri iptal etmeye çalıştığını ekledi. İşçiler işverenin kendilerini fabrikaları kapatmakla tehdit ettiğini de iddia etti. Fabrika önünde eylem yapan işçiler, “Direne direne kazanacağız” sloganı attı.

"ANAYASA AYAKLAR ALTINA ALINIYOR"

İşçilerin örgütlü olduğu Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri (TEKSİF) Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, sendikalı olmanın anayasal hak olduğunu vurgulayarak, “Örgütlenme özgürlüğünü tanımayan işveren sırf sendikal oldukları için emekçilerin e-Devlet şifrelerini alarak anayasamızı ve kanunları ayaklar altına almıştır” dedi.

Çelik işverene tepkisini şöyle sürdürdü:

“Ancak bilinmelidir ki bizler burada haksız bir şekilde tehdit edilen, baskı gören emekçi kardeşlerimizle birlikte birlik ve beraberlik içinde mücadelemize dimdik devam edeceğiz. Mücadelemiz hem sahada hem de hukuki boyutta devam edecektir. Unutulmamalıdır ki Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesi uyarınca sendikal faaliyete engel olanlar iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TEKSİF Sendikası olarak bugüne kadar haksızlığın, hukuksuzluğun, sömürünün, adaletsizliğin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Herkes iyi bilmelidir ki TEKSİF Sendikasına üye olan hiçbir emekçi kardeşimiz yalnız değildir. Emekçi kardeşimizi işiyle, ekmeğiyle tehdit edenler, kanun karşısında hesap verecekler.

“İNSANLARIN EKMEĞİYLE OYNAMAK İNSANLIK SUÇUDUR”

Sendika üyesi olan çalışanları hainlikle suçlamaya son verin. En büyük hainlik, kanunların vermiş olduğu hakları engellemektir. İnsan haklarına saygı duymamaktır. Alın teriyle emek mücadelesi veren insanların ekmekleriyle oynamak, bir insanlık suçudur. “