İşçiler sınıfın kürsüsünü kuruyor: İstanbul ve İzmir'de 'Yeter Söz İşçinin!' mitingleri

18 Haziran 2021 Cuma, 13:46

İstanbul ve İzmir, bütün sektörlerden emekçilerin kürsüsünün kurulacağı iki önemli buluşmaya sahne olacak.

19 Haziran Cumartesi günü Sınıf Tavrı Derneği tarafından "Yeter Söz İşçinin!" sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ilki İstanbul Kartal Meydanı'nda saat 17.00'da başlayacak. Aydınların ve çeşitli iş kollarından sendikacıların da katılacağı mitingde ayrıca sanatçı Hilmi Yarayıcı ezgileriyle sahne alacak.

Emekçiler aynı gün İzmir'de de Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Ahşap Sahne'de sınıfın kürsüsünü kuracak. Buradaki buluşmanın başlama saati ise 18:30 olarak duyuruldu.

Sınıf Tavrı Derneği tarafından yapılan çağrı açıklamasında şöyle denildi:

"Krizlerle, salgınla, sermayenin fırsatçılığıyla dolu günlerden geçiyoruz. Emekçilerin üzerine bir karabasan gibi çöken bu düzende herkes konuşuyor! Patronu, çetesi, fırsatçısı, işbirlikçisi her konuda istediğini söylüyor, emekçiler ise susuyor! Çürüyüp giden düzene, emekçilerin üzerinden geçinen patronlara, ülkenin tüm kaynaklarını sömüren mafya düzenine "artık yeter" diyoruz.Ülkenin bugünü ve yarını için tüm işçileri, emekçileri, alın teriyle geçinenleri, hakları için mücadele edenleri, emek dostlarını, mücadeleci sendikacıları işçi sınıfının kürsüsünü kurmaya çağırıyoruz."

İKD'DEN ÇAĞRI

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından da "Haklarımız İçin Ayağa Kalkıyoruz" başlıklı bir açıklama ile iki buluşmaya katılım çağrısı yapıldı.

İKD'nin çağrısında kadınların çalışma, insanca yaşayacak bir ücret, güvenceli çalışma, eşit işe eşit ücret, ücretsiz kreş, ücretsiz sağlık hizmeti, eşit-parasız ve bilimsel eğitimin hak olduğuna vurgu yapılırken "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi devletin sorumluluğundadır. İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline ilişkin karar geri alınmalı, Sözleşme uygulanmalıdır. Örgütlenmek hakkımızdır. Yağmaya, sömürüye ve her türlü ayrımcılığa dur demek için, haklarımız için örgütleniyoruz. İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen mümkün. Kadınlar mücadeleye!" ifadeleri kullanıldı.







