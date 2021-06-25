'İşçiler yıkım kararı verilen okulda çalıştırılmaya devam etti' iddiası

25 Haziran 2021 Cuma, 09:33

CHP PM Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, depremde hasar gördüğü için 2020 yılının Kasım ayında boşaltılmasına karar verilen Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hizmet Binası ile Lojmanları ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Dr. Yüceer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Dr. Yüceer, “İddialara göre yıkım kararı alındıktan sonra çalışanlara tebliğ edilmiş ve yıl sonunda 21 çalışanın işine son verilmiş. Ancak 2021 Ocak ayında 7 çalışan çağırılarak yemek çıkarma işine devam edilmiş. Yıkım kararı verilen bir binada yemek çıkarma hizmetine devam edildiği ve yemeklerin bir takım kamu ve özel kuruluşlara servis edildiği iddiaları çok vahim. Yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz” diye konuştu.

CHP’li Yüceer’in, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yanıtlamasını istediği sorular şöyle;

1. Yıkım kararı verilmiş bir binada hizmetin devam ettiği iddiası doğru mudur?

2. Hizmet devam ettiyse kimin/kimlerin talebiyle ve hangi gerekçeyle devam etmiştir? Hangi kurum ve kuruluşlara yemek servisi yapılmıştır?

3. İşten çıkarıldığı ve ardından işe alındığı iddia edilen 7 kişi hangi kriterlere göre belirlenmiştir?