İSG-SEN'den Sakarya'daki patlamaya ilişkin önemli detay: Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yok

09 Temmuz 2020 Perşembe, 16:01

Sakarya’da 3 Temmuz günü 7 işçini ölümüyle sonuçlanan havai fişek fabrikasındaki patlamada zarar görmeyen atık malzemeleri taşıyan kamyondaki patlamayla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) Genel Başkanı İrfan Sayar konuştu. Sayar, fabrika alanındaki atıl durumda olan havai fişeklerin taşınmasında ihmaller olduğunu kaydederek, “Biz sanırım günlerdir boşuna konuşuyoruz. Bas bas bağırıyoruz. İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değildir ancak iş kazalarının azaltacak yegane personel iş güvenliği uzmanlarıdır. Bağımsız ve özgür şekilde çalışma izni verilmelidir” diye konuştu.

Askeri faaliyetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan muaf tutulduğunu vurgulayan Sayar, bunu halkın bilmediğine dikkat çekerek, “Buradan herkes duysun. Havai fişek gibi tehlikeli maddelerin taşınması, saklanması, ambalajlanması ve bertaraf edilmesi mevzuat ve kanunu tabidir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı burada var mıydı? Askerlerimize bu malzemelerin taşınması ve imha edilmesi yetkisi mi verildi? Askerlerin başında tehlikeli madde güvenlik danışmanı var mıydı?” diye sordu.

“Askerleri başında tehlikeli madde güvenlik danışmanının olduğunu hiç sanmıyoruz” diyen Sayar, günlerdir yetkilileri uyardıklarını hatırlatarak, “Eğitimli ve sertifikalı insanlar olarak bu orduda faydalıyız. Sesimizi duyunuz. Bu görüntüleri ve faciaları ülkemiz hak etmiyor. Bir sorumlu bularak bu kazaları önleyemeyiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya’da 3 Temmuz günü havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmiş, 7 işçi hayatını kaybetmişti. Bugün bu fabrikadaki zarar görmeyen malzemeleri kontrollü şekilde patlatmak için taşıyan kamyonda bir facia daha oldu. Malzemeler patladı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personeli şehit olurken, 6 personel de yaralandı.