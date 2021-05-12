İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in sergilediği tutum bölgede sert çatışmalara neden oldu

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

İsrail’in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’teki Filistinlileri evlerinden zorla tahliye etme girişiminin ardından bölgede yükselen gerilimi değerlendiren Türkiye’nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, İsrail’in uzun süredir gerçek bir iki devletli çözüm politikasından vazgeçerek Batı Şeria’da genişleme yönünde adımlar attığını anımsattı. İsrail’de seçimlerin ardından Binyamin Netanyahu’nun hükümeti kuramadığını anımsatan Çelikkol, “Netanyahu başbakanlığı kaybederse parti liderliğini de kaybetme ihtimali doğacak. Siyasi hayatı sona ermiş olacak. Bunu engellemeye çalışıyor. Yahudi partilerinin, aşırı grupların desteğini artırmaya çalışıyor” dedi. Çelikkol şunları söyledi: “ABD Başkanı Joe Biden’ın Filistinlilerin güvenini yeniden kazanma yönündeki tutumu Netanyahu’yu rahatsız ediyor. ABD’ye bir mesaj gönderme gayreti de var. İsrail’in gerçek iki devletli bir çözümü destekler bir hale getirilmesi gerekiyor. ABD’nin baskısının artması durumunda İsrail buna zorlanabilir. Bu olmazsa diğer ülkelerin tepkileri İsrail üzerinde etkili olmayacaktır.”

‘FİLİSTİN MESELESİ TÜRKİYE’YE BIRAKILDI’

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ise Arap ülkelerinin Filistin konusundaki kayıtsızlığına dikkat çekti. Bu durumun, Türkiye’yi Filistin meselesinin başlıca savunucusu haline getirdiğini belirten Bağcı, “Esasında bu, Arapların sorunudur fakat şu anda tabiri caizse ihaleyi Türkiye’ye bıraktılar. Türkiye’nin İsrail’in bu politikalarına gösterdiği tepki haklı bir tepkidir. Ama Filistin meselesi Türkiye’nin tek başına çözebileceği bir mesele değil, Türkiye’nin böyle bir imkânı yok” dedi.

‘ASKER GÖNDERİLSİNİN TEMELİ YOK’

Emekli Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de Türkiye’de düzenlenen İsrail protestolarında atılan “Mehmetçik Filistin’e”, “Kürecik kapatılsın” sloganları ile bazı siyasi partilerden gelen “Filistin’e destek için Türkiye asker göndermeli” çağrılarını değerlendirdi. Pekin, “Bu çağrıların bir temeli yok. Türkiye’nin Filistin’e asker göndermesi gibi bir şey söz konusu olamaz. BM kararı olmadan bir barış gücü gönderilemez. Şu anda yapılması gereken en önemli adımlardan biri Arap ülkelerinin ve İslam ülkelerinin bir araya gelerek İsrail’e yönelik birtakım yaptırımlar uygulamasıdır. Maalesef Arap ülkeleri bunu yapacak durumda değiller” diye konuştu.