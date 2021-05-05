IŞİD operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Açıklamada, zanlılardan 6'sının çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, 21'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, firari olan 6 zanlıyı yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
27'Sİ YAKALANMIŞTI
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Nisan'da terör örgütü IŞİD'e yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalanmıştı.
Açıklamada ayrıca Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız devam ettiği kaydedildi.
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