Eylem görüntülerinde yer alan IŞİD'liler Sakarya'da yakalandı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 15:12

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği eylemlerin yer aldığı videolarda görüntüleri tespit edilen IŞİD mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte ve bazı illerde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda biri Suriye, 3'ü Irak uyruklu 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin, IŞİD'in propagandasını yapmak amacıyla hazırlanan ve içeriğinde eylem görüntülerinin bulunduğu videolarda yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.



