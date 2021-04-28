Eylem görüntülerinde yer alan IŞİD'liler Sakarya'da yakalandı
Terör örgütü IŞİD'in eylemleri sırasında çekilen videolarda yer alan 4 kişi Sakarya'da yakalanıp gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği eylemlerin yer aldığı videolarda görüntüleri tespit edilen IŞİD mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte ve bazı illerde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda biri Suriye, 3'ü Irak uyruklu 4 kişi yakalandı.
Şüphelilerin, IŞİD'in propagandasını yapmak amacıyla hazırlanan ve içeriğinde eylem görüntülerinin bulunduğu videolarda yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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