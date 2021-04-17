IŞİD operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, örgütün sözde Musul emiri çıktı
Adana’da IŞİD'e yönelik 13 Nisan’da düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlardan bir kişinin örgütün sözde Musul 'emir'liğine atandığı ortaya çıktı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde 'savaşçı', 'güvenlik', 'infazcı', 'istihbaratçı', 'emir' olarak görev yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 13 Nisan günü şafak vakti operasyon için harekete geçti. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 3'ü Suriye, 4'ü Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
'EMİR' VE 'GÜVENLİK SORUMLUSU'
Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar’ın, Irak’ın Telafer ilçesinde istihbarat polisi olarak görev yaparken IŞİD'in işgalinin ardından saf değiştirdiği ve örgütün sözde 'Musul emiri' olduğu ve IŞİD'in 'dış güvenlik sorumlusu' olarak görevlendirdiği belirtildi. Ayrıca Neccar’ın, IŞİD'in Türkiye, Suriye ve Avrupa’daki sözde liderleriyle irtibat kurduğu da saptandı. Gözaltındaki şüphelilerden Yazen el-Selami’nin (24) ise örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yazen el Selami ile Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla, 4’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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