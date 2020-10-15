IŞİD'in 'intikam yemini' eden fedaisi de tutuklandı

15 Ekim 2020 Perşembe, 10:26

Terör örgütü IŞİD'in sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde gözaltına alınmış, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Mahmut Özden'in emniyet güçleri tarafından İstanbul'a gönderilmesiyle oğlu Hamza Özden'in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin eylül ayı başında yaptığı operasyonla Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden ile IŞİD üyesi olduğu saptanan şüpheliler İstanbul'a gönderildi. Operasyonun devamında gözaltı sayısı 11'e çıktı. Şüphelilerin arasında ‘Özden’in fedaisi’ olarak bilinen ‘Mücahit Musab’ kod adlı Barış Coşkun’un da olduğu, IŞİD'in Türkiye’de eylem planı yaptıkları 12 kişilik hücresinde yer aldığı belirlendi.

TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Öte yandan Coşkun’un 20 Eylül 2019’da Adana Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı bir operasyonda yakalanıp tutuklandığı, daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE 'İNTİKAM YEMİNİ' ETMİŞ

Coşkun’un, IŞİD'in sözde emiri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin yayınladığı, içerisinde Türkiye’de eylem yapılmasını istediği ses kaydını yayınlamasının ardından, sosyal medya hesabından 'Yakında', 'Adana' ve 'Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra da olsa intikam alacağız' yazılı kağıt ve bıçak fotoğrafı paylaştığı öğrenildi. 10 Eylül’deki operasyonda yakalanıp gözaltına alınan Barış Coşkun, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





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