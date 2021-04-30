İşkencedere'de direnen yurttaşlar, jandarma dışında başka muhatap bulamıyor

30 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Yurttaşlar jandarma dışında bir muhatap bulamadıkları için sitem ederken AKP İkizdere İlçe Başkanı Mustafa Havuz, vali, milletvekilleri, ilçe kaymakamı, Rize belediye başkanı, bakanlık temsilcileri ve ilgili yurttaşlarla toplantılar yaptıklarını açıkladı. Havuz, “En kısa zamanda büyük toplantımızı da gerçekleştirip konuyu çözüme kavuşturacağız” dedi.

BİZİMLE KİMSE GÖRÜŞMEDİ

Direnişteki köylülerden Güngör Baş ise “AKP ilçe başkanı hangi vatandaşla yapıyor o toplantıyı? Bizi kimse çağırmadı. Gaz yiyenlerden biri ile neden görüşmüyorlar? AKP ilçe başkanı ile muhatap oluyorlar ama direniştekilerin telefonlarını açmıyorlar. AKP il ve ilçe başkanı ile daha önceden konuya ilişkin yaptığımız görüşmeler oldu. Kulaklarını her şeye kapatmışlar. Bu zamana kadar bizimle hiç görüşmediler” diye konuştu.

CHP DE DESTEK OLDU

Son iki gündür alanda çalışma yapılmazken köylüler dün gece başlayan sokağa çıkma yasağının şirket tarafından fırsata çevrileceği kaygısını taşıyor. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla bölgeye giden CHP heyeti iki gündür direnişe destek veriyor. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyet dün İşkencedere Vadisi’nde halkı ziyaret etti. Nazlıaka, “Her gün bir CHP yöneticimiz direniş alanında olacak. Buradaki her bir kuşun, karıncanın, fidenin yaşam hakkını savunacağız” dedi.