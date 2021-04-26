Tarkan'dan Rize İşkencedere'deki direnişe destek: Acılı feryadınızı duyuyorum

26 Nisan 2021 Pazartesi, 17:25

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağı için yol açma çalışmalarına başladı. İş makineleri çalışırken köy halkı alana alınmazken, jandarma barikat kurdu.

Söz konusu taş ocağına karşı nöbet eylemi başlatan yurttaşlara Tarkan destek verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım.

Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bir durun artık! Yeter!"