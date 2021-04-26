Tarkan'dan Rize İşkencedere'deki direnişe destek: Acılı feryadınızı duyuyorum
Rize’nin İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı devam eden nöbet eylemine şanatçı Tarkan destek verdi.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağı için yol açma çalışmalarına başladı. İş makineleri çalışırken köy halkı alana alınmazken, jandarma barikat kurdu.
Söz konusu taş ocağına karşı nöbet eylemi başlatan yurttaşlara Tarkan destek verdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tarkan şu ifadeleri kullandı:
"Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım.
Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bir durun artık! Yeter!"
Canım memleketim Rize,— Tarkan (@tarkan) April 26, 2021
canım İkizdere, canım hemşehrilerim!
Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de.
Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım. pic.twitter.com/AHGm6zuX7E
#İkizdere #İkizdereSahipsizDeğildir #İkizdereDireniyor #İkizdereTaşOcağıOlmasın pic.twitter.com/GGSBhTIXT4— Tarkan (@tarkan) April 26, 2021
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Kabine öncesi flaş 'AVM' ve 'okul' açıklaması
- Bill Gates, Covid-19'un biteceği tarihi açıkladı
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- Biden'ın tasarısı Bitcoin'i vurmaya devam ediyor
- Şimdi ‘hanım evladı’ kimmiş anladınız mı!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- ABD’ye bir dizi yaptırım planı gündemde
- Thodex kripto para mağdurları çaresizlik içinde bekliyor
- Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı