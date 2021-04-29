İşkencedere'deki çevre direnişi sürüyor

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Rize İkizdere’de İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen taşocağına karşı köylülerin mücadelesi 8. günü geride bıraktı. Köylüler dün sabah erken saatlerde yol çalışması yapılan alana gelerek iş makinesinin hedefinde olan ağaçlara çıktı. Çıktığı ağaçtan seslenen direnişçi köylülerden Asuman Fazlıoğlu, “Bu ağaçları yıkmaları için önce bizi yıkmaları lazım. Önceleri atalarımız kendilerini vahşi hayvanlardan korumak için ağaçların üzerinde yaşardı. Şimdi biz ağaçları korumak için ağaçların üzerine çıktık” dedi. Yöre halkından bir direnişçi ise “Cengiz İnşaat bizi buralardan yok etmek istiyor. Ama yerimiz yurdumuz burası. Biz burayı onlara verecek değiliz. Bizi çok ağlattılar. Oğlumuz dediğimiz askerimiz bize biber gazı sıktı. Pes etmeyeceğiz. Ormanımızı, çayımızı, peteklerimizi, hayvanlarımızı onlara kurban etmeyeceğiz. Önce bizi çiğnemeleri gerekir” diye konuştu. Direnişe destek olmak için çevre il ve ilçelerden birçok yurttaş vadiye akın etti.

MİLLETVEKİLLERİ NÖBETTE

Köylüler, Tarkan ve Sunay Akın gibi direnişe destek veren isimleri de alana davet etti. Cengiz İnşaat’ın yarından itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını bir fırsata çevirerek vadide doğa katliamını sürdürebileceği kaygısını taşıdıklarını belirten köylüler, her partinin milletvekillerine doğa nöbeti çağrısında bulundu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çağrıya kulak vererek bölgeye bir heyet gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki heyet incelemelerde bulundu.

Heyette yer alan CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kapanma sürecinde her gün CHP’li vekillerin alanda bulunacağını belirterek “Kapanmada harekete geçerek köylülere bastırmayı hedefliyorlar. Ben ve arkadaşlarım burada olacağız” dedi. Bu arada Fındıklı Belediyesi’nin kadın korosu, köylülerin direndiği alana gelerek şarkılı destek verdi. İkizdereliler taşocağına karşı başlattıkları imza kampanyasına da destek çağrısında bulunarak “150 futbol sahası büyüklüğündeki taşocağını istemiyoruz ve sonuna kadar direneceğiz” dedi.