İskenderun Belediye Başkanı AKP'li Fatih Tosyalı koronavirüse yakalandı
İskenderun Belediye Başkanı AKP'li Fatih Tosyalı, bir ay içerisinde 5 koronavirüs testi yaptırdığını, sonuncusunun ise pozitif çıktığını duyurdu. Tosyalı, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Hatay İskenderun İlçe Belediye Başkanı Tosyalı, koronavirüse yakalandı. Tosyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle son 1 ay içerisinde 5 koronavirüs testi yaptırdığını, sonuncusunun ise pozitif çıktığını duyurdu.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tosyalı, şöyle dedi:
"Takibimdeki rutin işleri evimden yürütüyorum. Başta Sağlık ilçe Müdürümüz Dr. Volkan Yeter ve Devlet Hastahanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım olmak üzere, Covid- 19 servisi çalışanı değerli doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline yüksek ilgilerinden dolayı can-ı gönülden teşekkür ederim. Bu hastalık nedeni ile şifa bekleyen herkese dua ediyor, dualarınızı bekliyorum."
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