İskenderun Belediye Başkanı AKP'li Fatih Tosyalı koronavirüse yakalandı

06 Eylül 2020 Pazar, 21:16

Hatay İskenderun İlçe Belediye Başkanı Tosyalı, koronavirüse yakalandı. Tosyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle son 1 ay içerisinde 5 koronavirüs testi yaptırdığını, sonuncusunun ise pozitif çıktığını duyurdu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tosyalı, şöyle dedi:

"Takibimdeki rutin işleri evimden yürütüyorum. Başta Sağlık ilçe Müdürümüz Dr. Volkan Yeter ve Devlet Hastahanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım olmak üzere, Covid- 19 servisi çalışanı değerli doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline yüksek ilgilerinden dolayı can-ı gönülden teşekkür ederim. Bu hastalık nedeni ile şifa bekleyen herkese dua ediyor, dualarınızı bekliyorum."