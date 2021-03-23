İŞKUR’dan CHP’li belediyeye ret

23 Mart 2021 Salı, 02:00

Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğü üç aylık işbaşı eğitimi projesi başlattı. Proje kapsamında anlaşma imzalanan firma ve kurumlarda 20’şer kişi üç ay boyunca İŞKUR’dan maaş alarak işbaşı eğitimine tabi tutuluyor. üç ay sonunda ise istihdam sözü veren firma ve kurumlar bu 20 kişiden 10’unu işe alacak. Şu ana kadar projeden BİM, ŞOK Marketler zinciri ve ÇEMAŞ faydalandı. Yüzde 50 istihdam garantili üç aylık işbaşı eğitimi programına Kırşehir Belediyesi de başvurdu. Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğü’nden üç ay için 100 kişi talebinde bulunan Kırşehir Belediyesi, üç ay sonunda bu 100 kişiden 50’sini işe alacağının taahhüdünü de verdi. Ancak Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğü bu talebe olumsuz yanıt verdi.

İŞKUR il müdürlüğünün olumsuz yanıtına bir anlam veremediklerini belirten Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bu duruma tepki gösterdi.

Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğü üç harfli marketler ve bazı özel firmalarla üç aylık yüzde 50 istihdam garantili işbaşı eğitimi anlaşması imzalıdığını belirten Ekicioğlu şunları kaydetti:

“Biz geldiğimizde de 570 kişi İŞKUR aracılığıyla Kırşehir Belediyesi bünyesinde çalışıyordu ancak daha sonra bir kişi dahi verilmedi. Kırşehir Belediyesi bünyesinde üç ay boyunca işbaşı eğitim projesi kapsamında 100 kişi talebinde bulunduk. Bu 100 kişiden 50’sini de üç ay sonunda istihdam edecektik. Ancak Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğü bu talebimize olumsuz cevap verdi. Çok yazık, yani özel şirketlere, üç harfli firmalara ‘evet’, Kırşehir Belediyesi’ne ise sırf siyasi nedenlerden ötürü ‘hayır’ diyorlar. Kırşehir AKP Milletvekili Mustafa Kendirli diyor ki: ‘Attıkları her adımdan haberim var.’ Biz bu 100 kişi için resmi talepte bulunduk. Herhalde bundan da haberi vardır. Şimdiden belirtelim de yarın çıkıp inkâr etmesin.”